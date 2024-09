Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gravina in Puglia di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori piuttosto gradevoli. Durante la notte, si registreranno poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C, con un’umidità del 68%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 30,5°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un progressivo aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con poche nuvole e una temperatura che si manterrà attorno ai 20,2°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 68%, creando un’atmosfera piuttosto umida ma confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 08:00, si registreranno già 25,3°C, e alle 10:00 si raggiungeranno i 29°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12,4 km/h, e l’umidità scenderà al 31%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà coperto, con una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 29,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 30 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà presente, seppur bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17,6°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà nubi sparse, e la velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che si attesteranno intorno ai 20 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 55%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni mostrano un trend di temperature in calo, con un clima che si manterrà variabile. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo fine settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze naturali della zona.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +20.1° perc. +19.9° Assenti 3.7 SO max 4 Libeccio 66 % 1011 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 4.2 SO max 4.3 Libeccio 63 % 1011 hPa 7 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 7.1 SSO max 11.4 Libeccio 47 % 1011 hPa 10 cielo sereno +29° perc. +27.9° Assenti 12.4 SSO max 22.1 Libeccio 31 % 1011 hPa 13 cielo coperto +29.8° perc. +28.7° Assenti 23.6 OSO max 30.2 Libeccio 32 % 1010 hPa 16 cielo coperto +25.4° perc. +25.2° prob. 2 % 23.5 O max 32.2 Ponente 48 % 1011 hPa 19 cielo coperto +21° perc. +20.5° Assenti 22.1 O max 37.1 Ponente 51 % 1013 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +17.8° Assenti 20.3 O max 36.6 Ponente 54 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:36

