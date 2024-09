Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Nel fine settimana a Gravina in Puglia si avrà un mix di cieli sereni, nuvolosità e copertura nuvolosa. Le temperature aumenteranno, con punte massime nel pomeriggio. I venti saranno generalmente leggeri, con raffiche più intense nelle ore pomeridiane. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Sabato e Domenica offriranno condizioni climatiche gradevoli per attività all’aperto.

Venerdì 6 Settembre

Notte: Durante la notte a Gravina in Puglia il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,2°C con una leggera percezione di +23,4°C. Il vento soffierà a 5,9km/h proveniente da Ovest con raffiche fino a 8,5km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1011hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura del 21%. Le temperature saliranno fino a +29°C con una percezione di +28,3°C. Il vento sarà debole, attorno ai 7,2km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 36% con una pressione di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +32,5°C con una percezione di +30,6°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 16,4km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 22% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 99% con temperature intorno ai +24,3°C e una percezione di +24,3°C. Il vento soffierà da Est a 8,8km/h. L’umidità salirà al 60% mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sabato 7 Settembre

Notte: Durante la notte il cielo sarà coperto al 60% con temperature intorno ai +22,8°C e una percezione di +22,9°C. Il vento sarà leggero, a 1,7km/h da Nord Est. L’umidità sarà del 66% con una pressione di 1015hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura del 23%. Le temperature saliranno fino a +30,2°C con una percezione di +29,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 32% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +31,6°C con una percezione di +30,5°C. Il vento aumenterà fino a 18,3km/h da Nord. L’umidità sarà del 31% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 99% con temperature intorno ai +24,7°C e una percezione di +24,8°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 4,7km/h. L’umidità salirà al 60% mentre la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Domenica 8 Settembre

Notte: Durante la notte il cielo sarà parzialmente coperto al 34% con temperature intorno ai +22,7°C e una percezione di +22,7°C. Il vento sarà leggero, a 3,2km/h da Ovest. L’umidità sarà del 64% con una pressione di 1015hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura del 0%. Le temperature saliranno fino a +30,2°C con una percezione di +29,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 3km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 32% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si presenterà parzialmente coperto al 84%. Le temperature massime saranno di +33,8°C con una percezione di +32°C. Il vento soffierà da Nord Est a 12,2km/h. L’umidità sarà del 23% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto al 100% con temperature intorno ai +25,5°C e una percezione di +25,4°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 21,4km/h. L’umidità salirà al 50% mentre la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Gravina in Puglia si preannuncia variabile con un mix di cieli sereni, nuvolosità e copertura nuvolosa. Le temperature saranno in aumento, con punte massime attese durante il pomeriggio. I venti saranno generalmente leggeri, con raffiche più intense nelle ore pomeridiane. L’umidità relativa dell’aria si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni climatiche gradevoli per svolgere attività all’aperto.

