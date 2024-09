Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Marigliano indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che raggiungerà i 23,9°C. La copertura nuvolosa varierà, passando da condizioni di pioggia leggera a momenti di cielo sereno. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 12,9 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C e l’umidità sarà elevata, raggiungendo valori attorno all’81%. Il vento soffierà da Sud-Sud Est a una velocità di circa 3,8 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le precipitazioni si ridurranno e, a partire dalle 08:00, il cielo si presenterà sereno. Le temperature saliranno fino a 22,3°C intorno alle 09:00, mentre l’umidità inizierà a diminuire. Tuttavia, non si escludono brevi piogge leggere tra le 10:00 e le 12:00, con accumuli minimi.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo che si manterrà sereno o con poche nuvole. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 23,9°C e la sensazione di calore sarà leggermente inferiore a causa della brezza leggera proveniente da Sud-Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 52%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort atmosferico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.66 mm 3.8 SSE max 6.6 Scirocco 81 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.4° perc. +18.5° 1.48 mm 4.2 S max 6.3 Ostro 85 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +19.2° perc. +19.2° 0.25 mm 4.4 SSE max 7.5 Scirocco 79 % 1013 hPa 9 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° prob. 51 % 7.6 S max 11.4 Ostro 61 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +23.9° perc. +23.8° 0.31 mm 9.7 SSO max 13.4 Libeccio 52 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +23.5° perc. +23.3° 0.16 mm 9.1 SSO max 10.5 Libeccio 52 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° prob. 49 % 3.6 SO max 7.7 Libeccio 62 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 2 E max 2.8 Levante 68 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:59

