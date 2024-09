Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da un netto miglioramento rispetto alle ore notturne, con un progressivo diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature. Durante la notte, la città ha registrato condizioni di cielo coperto e piogge leggere, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un cambiamento significativo.

Nella notte, le temperature si sono mantenute intorno ai 19-20°C, con una copertura nuvolosa che ha raggiunto il 100%. Le precipitazioni, seppur leggere, hanno contribuito ad un aumento dell’umidità, che ha toccato punte del 76%. Con l’arrivo dell’alba, il mattino porterà un netto miglioramento: il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 24,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento, che si attesterà intorno ai 30-40 km/h, darà una sensazione di freschezza, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23-24°C. L’intensità del vento rimarrà sostenuta, contribuendo a mantenere l’umidità a livelli contenuti, intorno al 29-31%. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia sarà praticamente assente.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 16-18°C. Anche in questo frangente, il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli critici.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martina Franca nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità e bel tempo. Sabato e Domenica si prevede un proseguimento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un clima ideale per godere delle bellezze della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +19.3° perc. +19° 0.24 mm 17.1 SSO max 35.8 Libeccio 66 % 1006 hPa 5 pioggia moderata +18.7° perc. +18.8° 2.67 mm 26.2 SO max 39.6 Libeccio 83 % 1005 hPa 8 poche nuvole +22.5° perc. +22.3° prob. 49 % 25.5 OSO max 36.3 Libeccio 54 % 1006 hPa 11 cielo sereno +24.8° perc. +24.3° prob. 27 % 27.5 OSO max 40.9 Libeccio 35 % 1006 hPa 14 cielo sereno +23.9° perc. +23.1° Assenti 38.3 OSO max 47.9 Libeccio 31 % 1006 hPa 17 cielo sereno +19.4° perc. +18.6° Assenti 33.7 O max 45.4 Ponente 42 % 1008 hPa 20 cielo sereno +18.1° perc. +17.2° Assenti 27.9 OSO max 48.5 Libeccio 46 % 1009 hPa 23 cielo sereno +16.6° perc. +15.7° prob. 26 % 24.9 O max 41 Ponente 54 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 18:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.