Previsioni Meteo Modugno: il bollettino per domani sabato 28 settembre

Sabato 28 Settembre a Modugno si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con una transizione da condizioni di cielo sereno a momenti di nuvolosità più intensa. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati durante la mattina, per poi subire un lieve calo nel pomeriggio e nella sera. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 24,6°C, con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di 3%, e l’umidità si manterrà attorno al 59%. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della nuvolosità, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso.

Nella mattina, il clima si presenterà gradevole, con temperature che raggiungeranno i 30,8°C intorno a mezzogiorno. Il cielo sarà inizialmente sereno, con poche nuvole che inizieranno a comparire. La velocità del vento varierà tra i 5,2 km/h e i 21 km/h, con direzione prevalentemente da Sud-Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 34% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno fino all’84% del cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 29°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 29 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Con l’arrivo della sera, il clima si farà più fresco, con temperature che scenderanno fino a 21,8°C. Il cielo sarà coperto per gran parte della serata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 72%. I venti continueranno a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera più frizzante.

In conclusione, le previsioni meteo per Modugno indicano una giornata di Sabato 28 Settembre caratterizzata da un clima variabile, con temperature elevate al mattino e un graduale abbassamento nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale, ma con un aumento della nuvolosità e possibili cambiamenti nel tempo. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti, in quanto il clima potrebbe riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° Assenti 5.3 SO max 10.1 Libeccio 58 % 1010 hPa 4 poche nuvole +23.9° perc. +23.8° Assenti 3 SO max 7.8 Libeccio 56 % 1010 hPa 7 cielo sereno +25.7° perc. +25.6° Assenti 8.2 SSO max 13.9 Libeccio 49 % 1011 hPa 10 cielo sereno +29.8° perc. +29° Assenti 8.5 OSO max 17.3 Libeccio 35 % 1010 hPa 13 nubi sparse +30° perc. +29.6° Assenti 8.4 ONO max 21.9 Maestrale 39 % 1009 hPa 16 nubi sparse +28.3° perc. +28.5° prob. 1 % 22.3 O max 29 Ponente 47 % 1010 hPa 19 cielo coperto +25.1° perc. +24.9° Assenti 21.5 O max 35.3 Ponente 48 % 1012 hPa 22 nubi sparse +22.6° perc. +22.1° Assenti 25.6 ONO max 38.5 Maestrale 44 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:35

