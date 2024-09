Previsioni Meteo Mola di Bari: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Mola di Bari indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia leggera durante la notte, che si attenueranno progressivamente per lasciare spazio a un clima più sereno. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra 20,1°C e 23,1°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h, contribuendo a un’atmosfera gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che varierà dal 3% al 38%. Le temperature percepite si attesteranno intorno ai 21°C, con un’umidità che si manterrà elevata, raggiungendo il 77%. La pressione atmosferica sarà stabile, intorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole lasceranno spazio a un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 23°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C, mentre l’umidità continuerà a diminuire, portandosi intorno al 61%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 21°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 71%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili. Le condizioni di vento rimarranno leggere, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mola di Bari nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con un clima che si manterrà mite e prevalentemente sereno. Le temperature si stabilizzeranno su valori gradevoli, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali cambiamenti, ma per ora si prospetta un fine settimana all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.8° perc. +20.9° 0.72 mm 10.1 N max 16 Tramontana 75 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +19.9° perc. +19.9° 0.29 mm 12.3 N max 15.9 Tramontana 77 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +21.3° perc. +21.2° 0.15 mm 11 NO max 11.5 Maestrale 68 % 1016 hPa 10 cielo sereno +22.8° perc. +22.8° prob. 42 % 13.4 N max 11.3 Tramontana 64 % 1016 hPa 13 nubi sparse +23.1° perc. +23.1° prob. 13 % 9.8 NNE max 7.7 Grecale 61 % 1016 hPa 16 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° prob. 1 % 11.7 NNE max 10.4 Grecale 65 % 1017 hPa 19 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° Assenti 8.7 NNE max 10.2 Grecale 71 % 1018 hPa 22 cielo sereno +21.1° perc. +21.2° Assenti 7.6 N max 8.9 Tramontana 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:47

