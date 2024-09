Previsioni Meteo Molfetta: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Molfetta di Giovedì 26 Settembre si presenteranno con condizioni climatiche prevalentemente serene, caratterizzate da temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Durante la giornata, si osserveranno variazioni nella copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La temperatura massima si attesterà intorno ai 26°C, mentre la minima si manterrà sui 22°C durante le ore notturne.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e un cielo sereno. Le temperature si aggireranno attorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. L’umidità si manterrà intorno al 63%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 26°C intorno a mezzogiorno, con una leggera intensificazione del vento che soffierà da sud-est. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 50%.

Nel pomeriggio, si prevede una prevalenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno sui 25°C. Il vento, che si intensificherà, raggiungerà velocità di circa 15 km/h, rendendo l’aria più fresca e piacevole. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che scenderanno al 12%.

Con l’arrivo della sera, il meteo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 61%, garantendo una serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni climatiche, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli sereni. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per godere delle bellezze locali e delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.7° perc. +22.6° Assenti 4.3 O max 5.7 Ponente 63 % 1016 hPa 4 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° Assenti 1.8 OSO max 3 Libeccio 62 % 1016 hPa 7 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° Assenti 4.2 SE max 7.8 Scirocco 57 % 1016 hPa 10 nubi sparse +25.8° perc. +25.7° Assenti 4 ENE max 11.1 Grecale 50 % 1016 hPa 13 poche nuvole +25.8° perc. +25.9° Assenti 14.9 ENE max 16.7 Grecale 53 % 1014 hPa 16 nubi sparse +25.3° perc. +25.5° Assenti 16.4 ESE max 24.4 Scirocco 62 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° Assenti 8.6 SO max 13.6 Libeccio 61 % 1014 hPa 22 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 7.6 SO max 12.5 Libeccio 61 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:39

