Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

Le previsioni meteo per Molfetta di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno 22,4°C con una copertura nuvolosa del 91%. La situazione non subirà significative variazioni nel corso della giornata, con un aumento graduale della temperatura fino a raggiungere un massimo di 24,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25,8 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che si aggireranno attorno al 91%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Est, con intensità che non supererà i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 62%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno il 93%. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,8 km/h. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,9°C, mantenendo una copertura nuvolosa quasi totale, che raggiungerà il 99%. La velocità del vento si intensificherà ulteriormente, con valori che potranno toccare i 25,8 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità si attesterà intorno al 63%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 22,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si aggireranno attorno al 91%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,7 km/h. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Gli amanti del sole dovranno attendere giorni migliori, mentre per chi preferisce temperature fresche e nuvole, questo inizio di settimana sarà ideale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° Assenti 5.8 SE max 10.1 Scirocco 62 % 1015 hPa 3 nubi sparse +21.9° perc. +21.8° prob. 10 % 5.1 SSE max 6.7 Scirocco 64 % 1015 hPa 6 nubi sparse +21.9° perc. +21.8° prob. 4 % 6.2 S max 8.7 Ostro 64 % 1015 hPa 9 cielo coperto +23.7° perc. +23.6° prob. 12 % 8.9 SE max 12.1 Scirocco 56 % 1015 hPa 12 cielo coperto +24.3° perc. +24.3° prob. 6 % 19.3 E max 19.8 Levante 58 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23.9° perc. +24° prob. 12 % 23 ESE max 25.8 Scirocco 63 % 1012 hPa 18 cielo coperto +23.5° perc. +23.6° prob. 3 % 18.8 SE max 23.4 Scirocco 67 % 1012 hPa 21 cielo coperto +23.2° perc. +23.3° prob. 23 % 14 SSE max 21.8 Scirocco 68 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:44

