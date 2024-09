Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 21 Settembre a Molfetta si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere, che si attenueranno nel corso della notte. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e si assisterà a un netto miglioramento, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La giornata si preannuncia quindi con un clima mite e soleggiato, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le previsioni del tempo indicano la presenza di piogge leggere, con una temperatura che si attesterà attorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno all’1%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di 11,6 km/h. Con l’avanzare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno a partire dalle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno tra i 19,5°C e i 22,6°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 77%, garantendo un clima fresco e piacevole. Non si registreranno precipitazioni, rendendo il momento ideale per una passeggiata o per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo confermeranno un cielo sereno con poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il picco di 23°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 14,1 km/h. Questo clima favorevole continuerà a caratterizzare la giornata, rendendo il pomeriggio particolarmente gradevole.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 72%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Molfetta nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Sabato caratterizzata da piogge leggere e un successivo bel tempo, si prevede che le temperature rimarranno stabili e gradevoli, con cieli sereni e poche nuvole. Questo trend positivo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo l’inizio dell’autunno particolarmente piacevole per tutti i residenti e visitatori della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.5° perc. +20.6° 0.18 mm 12 NO max 14.8 Maestrale 76 % 1019 hPa 4 cielo sereno +19.7° perc. +19.8° prob. 8 % 13.2 ONO max 16 Maestrale 79 % 1019 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +20.5° Assenti 11.3 NO max 12.7 Maestrale 74 % 1020 hPa 10 cielo sereno +21.9° perc. +21.9° Assenti 9.8 NNO max 9.5 Maestrale 67 % 1020 hPa 13 poche nuvole +22.7° perc. +22.7° prob. 2 % 10.7 NNE max 9.4 Grecale 63 % 1019 hPa 16 cielo sereno +22.5° perc. +22.6° Assenti 16.5 NNE max 15.7 Grecale 66 % 1019 hPa 19 cielo sereno +21.9° perc. +22° Assenti 14.2 NNE max 16.3 Grecale 71 % 1020 hPa 22 cielo sereno +21.5° perc. +21.6° Assenti 9.2 N max 9.8 Tramontana 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 18:47

