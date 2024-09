Previsioni Meteo Noicattaro: tutti i dettagli per il weekend 27 – 29 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, il clima sarà sereno con una temperatura di circa +23°C e una bassa copertura nuvolosa. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a 30°C. Nel pomeriggio, si raggiungeranno i 31°C, con condizioni ideali per attività all’aperto. Sabato, la notte inizierà con cielo sereno, ma la copertura nuvolosa aumenterà al 9%. La mattina sarà coperta, con temperature stabili attorno ai 25,7°C. Domenica, si prevede un cambiamento con piogge leggere e temperature in calo, scendendo a 18,2°C in serata.

Venerdì 27 Settembre

Nella notte di Venerdì 27 Settembre, si prevede un clima sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un valore di 1%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 13,6 km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà al 56%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa. Queste condizioni favoriranno una notte tranquilla e piacevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. La temperatura salirà progressivamente, raggiungendo i 30°C entro le 11:00. La velocità del vento varierà tra i 7,6 km/h e i 11,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 5%. L’umidità si ridurrà ulteriormente, attestandosi intorno al 36%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 31°C alle 14:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che soffierà a circa 5,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 3%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 37%. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 24°C alle 20:00. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà sereno e la velocità del vento varierà tra i 13,5 km/h e i 20,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 58%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1012 hPa.

Sabato 28 Settembre

La notte di Sabato 28 Settembre inizierà con un cielo sereno, ma si prevede un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 9%. La temperatura si attesterà intorno ai 23,9°C e la velocità del vento sarà di circa 7 km/h da Sud-Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 61%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che salirà fino al 96%. La temperatura rimarrà stabile attorno ai 25,7°C alle 07:00. La velocità del vento aumenterà a 11,1 km/h, mantenendo una direzione meridionale. L’umidità si ridurrà al 50%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1011 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che passerà a nubi sparse. La temperatura raggiungerà i 31,9°C alle 13:00. La velocità del vento si attesterà attorno ai 7,5 km/h, e la copertura nuvolosa sarà del 8%. L’umidità si manterrà al 31%, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente nubi sparse e le temperature scenderanno a 23,2°C alle 21:00. La velocità del vento aumenterà a 20,4 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 48%. La pressione atmosferica continuerà a scendere, arrivando a 1014 hPa.

Domenica 29 Settembre

La notte di Domenica 29 Settembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di 21°C. La velocità del vento sarà di 25,5 km/h da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 37 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 20%, mentre l’umidità si attesterà al 47%. La pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 49%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1016 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento delle condizioni meteo con pioggia leggera prevista tra le 09:00 e le 10:00. Le temperature si manterranno attorno ai 21,8°C. La velocità del vento aumenterà a 29 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 36,3 km/h. L’umidità si attesterà al 51%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno a 18,2°C. Si prevede un aumento della velocità del vento fino a 32,3 km/h, con piogge leggere attese. L’umidità si attesterà al 60%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Noicattaro si presenterà con condizioni meteo variabili. Venerdì e Sabato offriranno giornate prevalentemente serene e calde, ideali per attività all’aperto. Tuttavia, Domenica porterà un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di prepararsi per un fine settimana che inizia con il sole e termina con un po’ di pioggia.

