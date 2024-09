Previsioni Meteo Oristano: il bollettino per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 86% e temperature attorno ai 19,7°C. Il vento sarà sostenuto, raggiungendo 32 km/h da Ovest-Nord Ovest. Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature leggermente in aumento. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una temperatura massima di 21,6°C e venti moderati fino a 62,1 km/h. Sabato, il cielo rimarrà sereno con temperature simili e venti sostenuti. Domenica, si prevede un aumento della nuvolosità in serata, ma il clima rimarrà piacevole.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 86%. La temperatura si attesterà attorno ai +19,7°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a +19,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 32 km/h da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno toccare i 46,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 54%, e non si prevedono precipitazioni.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà al 59%. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i +19,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di +19°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori di 31,6 km/h e raffiche fino a 45,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 2%. La temperatura raggiungerà il picco di +21,6°C, con una temperatura percepita di +21°C. La velocità del vento sarà di 43 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 62,1 km/h, rendendo il vento moderato. L’umidità si manterrà attorno al 44%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. Le temperature scenderanno a +18,4°C, con una temperatura percepita di +17,6°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 33,5 km/h, con raffiche fino a 47,8 km/h. L’umidità si manterrà al 50%.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,4°C, con una temperatura percepita di +17,7°C. La velocità del vento sarà di 35,5 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 48 km/h. L’umidità si manterrà al 56%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che salirà leggermente al 6%. Le temperature si alzeranno a +18,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di +17,7°C. La velocità del vento scenderà a 31,6 km/h, con raffiche fino a 42,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi al 58%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 25%. La temperatura raggiungerà i 21,6°C, con una temperatura percepita di 21°C. La velocità del vento sarà di 22 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,1 km/h. L’umidità si manterrà al 47%.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature scenderanno a 17,8°C, con una temperatura percepita di 17,3°C. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h, con raffiche fino a 11,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 65%.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,2°C, con una temperatura percepita di +15,8°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h, proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 5,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. Le temperature saliranno a +18,6°C, mentre la temperatura percepita sarà di +18,1°C. La velocità del vento aumenterà a 5 km/h, con raffiche fino a 9,9 km/h. L’umidità scenderà al 62%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature raggiungeranno i 22,8°C, con una temperatura percepita di 22,4°C. La velocità del vento sarà di 23,3 km/h, con raffiche fino a 33,6 km/h. L’umidità si manterrà al 47%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature scenderanno a 20,1°C, con una temperatura percepita di 19,7°C. La velocità del vento sarà di 21,5 km/h, con raffiche fino a 34,2 km/h. L’umidità si attesterà al 62%.

In conclusione, il fine settimana a Oristano si preannuncia prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e venti sostenuti, specialmente durante il pomeriggio di Venerdì e Sabato. Domenica, pur mantenendo un clima piacevole, si assisterà a un aumento della nuvolosità in serata. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti piacevoli.

