Previsioni Meteo Poggiomarino: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 24 Settembre a Poggiomarino si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata e del pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,9°C. La presenza di nuvole sparse e occasionali schiarite accompagnerà la giornata, mentre il vento si presenterà generalmente debole.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,4°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà di circa 6,7 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, e si registreranno deboli precipitazioni, con un accumulo di circa 0,58 mm.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le prime ore del giorno vedranno ancora qualche pioggia leggera, ma già dalle 07:00 il cielo inizierà a schiarirsi, con una copertura nuvolosa che scenderà al 23%. La temperatura salirà fino a 21,5°C, e il vento si manterrà debole, con velocità intorno ai 7,3 km/h. A partire dalle 09:00, il cielo sarà prevalentemente sereno, favorendo un aumento della temperatura fino a 23,5°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare. Il cielo si presenterà sereno o con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 44% al 78%. La temperatura massima raggiungerà i 24,9°C intorno alle 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La velocità del vento rimarrà moderata, oscillando tra 9 km/h e 12,6 km/h.

La sera porterà con sé un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che scenderanno fino a 2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà attorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino indicano un Martedì 24 Settembre caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più stabile e soleggiato, rendendo i prossimi giorni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Poggiomarino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.6° perc. +21° 0.61 mm 7.1 SSE max 11 Scirocco 85 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +20.1° perc. +20.4° 0.32 mm 6.4 SSE max 9.6 Scirocco 88 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +20.5° perc. +20.8° 0.1 mm 5.7 SSE max 8.7 Scirocco 85 % 1014 hPa 9 poche nuvole +23.5° perc. +23.7° prob. 27 % 8.9 S max 13 Ostro 68 % 1014 hPa 12 poche nuvole +24.8° perc. +24.8° prob. 23 % 12.3 OSO max 15 Libeccio 57 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° prob. 9 % 11.9 OSO max 14.5 Libeccio 59 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° prob. 5 % 6.9 OSO max 9.1 Libeccio 68 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 2.6 SO max 4.7 Libeccio 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.