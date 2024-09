Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ruvo di Puglia di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno il picco massimo nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio e a un cielo coperto in serata.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando la temperatura salirà fino a 28,3°C. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con una velocità del vento che varierà tra i 6 km/h e i 8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 36%, garantendo un clima piacevole e asciutto.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si inizieranno a formare delle nubi sparse, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 28,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 4%. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo più nuvoloso nel tardo pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 22,4°C entro le 23:00. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,2 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 57%, rendendo l’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ruvo di Puglia indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli e soleggiate, ma che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata coperta. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, quindi è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 7.8 SSO max 13.5 Libeccio 67 % 1009 hPa 4 cielo sereno +20.8° perc. +20.6° Assenti 4.9 SO max 5.5 Libeccio 61 % 1009 hPa 7 cielo sereno +23.9° perc. +23.6° prob. 2 % 7.3 SO max 11.4 Libeccio 47 % 1009 hPa 10 cielo sereno +27.6° perc. +27.1° Assenti 4.2 SSO max 13.4 Libeccio 36 % 1008 hPa 13 cielo sereno +28.7° perc. +28.1° Assenti 3.1 NNO max 22.8 Maestrale 37 % 1007 hPa 16 nubi sparse +27.2° perc. +27.1° prob. 4 % 8.8 OSO max 17.1 Libeccio 41 % 1007 hPa 19 cielo coperto +23.9° perc. +23.6° Assenti 21.5 OSO max 34.2 Libeccio 46 % 1008 hPa 22 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 15.7 SO max 28.2 Libeccio 54 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.