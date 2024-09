Previsioni Meteo Sant’Anastasia: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Sant’Anastasia indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 22,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia leggera al mattino darà spazio a schiarite nel pomeriggio e in serata, rendendo la giornata più gradevole.

Nella notte, a partire da mezzanotte, si registrerà pioggia leggera con una temperatura di circa 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’81%, e il vento soffierà da Sud-Sud Est a una velocità di 6,3 km/h. Le precipitazioni continueranno fino alle prime ore del mattino, con accumuli che raggiungeranno i 1,74 mm entro le 5:00.

Durante la mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Alle 6:00, la pioggia leggera persisterà, ma già dalle 8:00 si prevede un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 21,2°C alle 9:00, mentre il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 10,4 km/h. Le precipitazioni si ridurranno notevolmente, con accumuli minimi.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 22,6°C intorno alle 12:00 e alle 13:00. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Ovest, mantenendosi su valori compresi tra 9,4 km/h e 11,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con un’umidità che si attesterà attorno al 55%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature in calo fino a 19,2°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno o con poche nuvole, e il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità che scenderanno a 3,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort atmosferico.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Anastasia indicano un inizio di giornata piovoso, ma con un netto miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno gradevoli, e le condizioni meteo si stabilizzeranno, favorendo attività all’aperto nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 23°C, rendendo le condizioni meteorologiche favorevoli per le attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.8° perc. +18.8° 0.72 mm 6.3 SSE max 9.5 Scirocco 79 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +17.9° perc. +18° 1.57 mm 6.7 S max 9.4 Ostro 83 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +18.7° perc. +18.6° 0.31 mm 6 SSE max 9.8 Scirocco 77 % 1013 hPa 9 cielo sereno +21.2° perc. +21° prob. 52 % 9.8 S max 12.1 Ostro 62 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +22.6° perc. +22.4° 0.25 mm 11.3 SSO max 13.5 Libeccio 56 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +22.3° perc. +22° 0.14 mm 10.2 SSO max 10.8 Libeccio 55 % 1013 hPa 18 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° prob. 46 % 5 SSO max 8.4 Libeccio 63 % 1014 hPa 21 cielo sereno +19.7° perc. +19.5° Assenti 2.4 ESE max 3.9 Scirocco 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

