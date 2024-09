Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Santeramo in Colle nel corso di Venerdì 13 Settembre si presenteranno con un inizio piuttosto instabile, caratterizzato da piogge e nuvolosità. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un miglioramento significativo, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento. Le previsioni del tempo indicano un passaggio da condizioni di maltempo a un clima più gradevole, ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le prime ore di Venerdì saranno contraddistinte da pioggia leggera e un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 19,5°C, con una leggera diminuzione che si registrerà nelle ore successive. La velocità del vento varierà tra i 12,2 km/h e i 18,3 km/h, proveniente principalmente da Sud. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli che raggiungeranno i 4,67 mm entro le prime luci dell’alba.

Con l’arrivo della mattina, si prevede un graduale miglioramento. Le piogge si interromperanno e il cielo inizierà a schiarirsi, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno, raggiungendo i 20,9°C alle 07:00 e continuando a salire fino a toccare i 24°C intorno a mezzogiorno. Il vento si presenterà fresco, con velocità che toccheranno i 35,8 km/h. L’umidità, inizialmente alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, il clima sarà decisamente più stabile e soleggiato. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C e 23,5°C, con cieli sereni e una copertura nuvolosa praticamente assente. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 37,6 km/h. Le condizioni di bel tempo favoriranno attività all’aperto, rendendo il pomeriggio ideale per passeggiate e sport.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,1°C. I cieli rimarranno prevalentemente sereni, con qualche nube sparsa. La velocità del vento si manterrà sostenuta, intorno ai 29 km/h, creando una leggera frescura. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Santeramo in Colle indicano un Venerdì 13 Settembre che inizierà con maltempo, ma che si trasformerà in una giornata di sole e temperature gradevoli. Per i giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il weekend particolarmente piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° prob. 66 % 23.5 SSO max 41.2 Libeccio 63 % 1005 hPa 5 pioggia moderata +17.2° perc. +17.2° 1.39 mm 9.7 SSO max 15.9 Libeccio 84 % 1005 hPa 8 cielo sereno +20.8° perc. +20° prob. 4 % 35.4 O max 48.3 Ponente 43 % 1006 hPa 11 cielo sereno +23.8° perc. +23° Assenti 35.7 OSO max 50.7 Libeccio 28 % 1006 hPa 14 cielo sereno +22.8° perc. +21.9° Assenti 37.6 OSO max 49.9 Libeccio 29 % 1006 hPa 17 cielo sereno +18.4° perc. +17.5° Assenti 28.6 OSO max 49.2 Libeccio 45 % 1008 hPa 20 nubi sparse +17.4° perc. +16.4° prob. 1 % 29.3 OSO max 52.2 Libeccio 46 % 1009 hPa 23 nubi sparse +15.1° perc. +14.5° prob. 39 % 19.3 NO max 31.6 Maestrale 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:00

