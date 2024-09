Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Taranto si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature intorno ai 24°C, con leggere brezze che soffieranno da diverse direzioni. Man mano che la mattinata avanza, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con un aumento della copertura nuvolosa attorno al mezzogiorno. Le temperature saliranno fino a toccare i 29°C, con venti che si intensificheranno leggermente provenendo dal Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una probabilità del 100% di nuvole fitte che porteranno a un calo delle temperature intorno ai 28-29°C. I venti si faranno più sostenuti, raggiungendo i 21,2km/h con raffiche fino a 20,5km/h provenienti sempre dal Sud Ovest. La probabilità di piogge rimarrà bassa, ma è consigliabile portare con sé un ombrello per eventuali precipitazioni improvvise.

Nella serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con un ritorno a poche nuvole e temperature intorno ai 25°C. I venti si calmeranno, ma continueranno a soffiare da diverse direzioni, mantenendo un’umidità intorno al 60-70%.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Taranto si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che si manterranno stabili intorno ai 28-30°C. I venti saranno moderati e l’umidità si attesterà su valori intorno al 50-60%. Si consiglia comunque di monitorare costantemente le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 4 Settembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +24.3° perc. +24.4° prob. 33 % 6.4 NE max 7.1 Grecale 61 % 1015 hPa 4 cielo sereno +24.1° perc. +24.1° prob. 4 % 4.1 N max 5 Tramontana 60 % 1014 hPa 7 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 4 OSO max 3.3 Libeccio 56 % 1015 hPa 10 nubi sparse +28.3° perc. +28.9° Assenti 12.4 SO max 8.1 Libeccio 51 % 1014 hPa 13 cielo coperto +28.9° perc. +29.6° Assenti 11.9 SSO max 8.9 Libeccio 51 % 1013 hPa 16 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° prob. 13 % 13 SO max 13.1 Libeccio 64 % 1013 hPa 19 nubi sparse +25.6° perc. +25.8° prob. 8 % 3.7 S max 4.6 Ostro 62 % 1013 hPa 22 poche nuvole +24.9° perc. +25.2° prob. 4 % 5.9 SSE max 8.2 Scirocco 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.