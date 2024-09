Previsioni Meteo Taranto: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La presenza di un vento fresco, proveniente principalmente da Nord e Nord-Ovest, accompagnerà le ore notturne, mantenendo l’umidità attorno al 57%.

Nella mattina, il sole si farà sentire con temperature che saliranno fino a +22,6°C intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo velocità di circa 27-28 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. Il vento, sempre da Nord, manterrà una velocità simile a quella delle ore precedenti, contribuendo a un clima piacevole e ventilato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si aggirerà attorno al 60%. Le condizioni di vento fresco persisteranno, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole per una passeggiata serale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del bel tempo troveranno quindi un clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 31.6 NNO max 45.8 Maestrale 57 % 1020 hPa 3 cielo sereno +17.5° perc. +16.9° Assenti 25.1 NNO max 41.4 Maestrale 60 % 1020 hPa 6 cielo sereno +18° perc. +17.3° Assenti 26.5 NNO max 41.3 Maestrale 54 % 1020 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +19.9° Assenti 29.1 NNO max 34.1 Maestrale 38 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.6° perc. +21.9° Assenti 27.2 NNO max 30.3 Maestrale 37 % 1019 hPa 15 cielo sereno +21.5° perc. +20.6° Assenti 26.4 N max 30.4 Tramontana 35 % 1018 hPa 18 cielo sereno +18.5° perc. +17.9° Assenti 23.3 N max 39 Tramontana 56 % 1018 hPa 21 cielo sereno +18.5° perc. +18° Assenti 18.5 NNO max 35.7 Maestrale 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.