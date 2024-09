Previsioni Meteo Terlizzi: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Terlizzi indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 21,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 55%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 9,6 km/h da Ovest. L’umidità sarà al 49%, con una pressione atmosferica di 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che salirà fino a 24,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento sarà leggero, proveniente da Est, con una velocità di 5,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 37%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Sebbene il cielo rimanga coperto, si registreranno nubi sparse e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,1 km/h da Est, con un’intensità che potrà arrivare fino a 16,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi al 41%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno a circa 22,4°C, mentre il vento si farà più teso, con raffiche fino a 22,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, rendendo l’atmosfera piacevole per una passeggiata serale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Terlizzi nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che, dopo una giornata inizialmente nuvolosa, si schiarirà. Si consiglia di approfittare delle ore pomeridiane e serali per attività all’aperto, mentre le prime ore della giornata potrebbero risultare più fresche e nuvolose.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.7° perc. +20.1° Assenti 8.7 OSO max 12.6 Libeccio 49 % 1015 hPa 4 nubi sparse +20.3° perc. +19.6° Assenti 7.4 OSO max 9 Libeccio 49 % 1015 hPa 7 cielo coperto +21.9° perc. +21.3° Assenti 6.9 OSO max 10.6 Libeccio 43 % 1016 hPa 10 cielo coperto +23.7° perc. +23.2° Assenti 4.4 ONO max 6.4 Maestrale 39 % 1017 hPa 13 cielo coperto +24.5° perc. +24° Assenti 9.3 ENE max 12.8 Grecale 39 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.9° perc. +23.6° Assenti 13.3 ESE max 20.1 Scirocco 50 % 1015 hPa 19 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° Assenti 13 S max 22.2 Ostro 64 % 1016 hPa 22 poche nuvole +21.4° perc. +21.3° Assenti 8.6 OSO max 14.2 Libeccio 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.