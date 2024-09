Previsioni Meteo Termoli: il bollettino per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre a Termoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10-12%. Le temperature si manterranno intorno ai +23-24°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà da sud con intensità variabile tra i 5,9 e i 10,7 km/h, senza raffiche significative. L’umidità si attesterà intorno al 69-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1014hPa.

Proseguendo nella giornata, verso metà mattina e fino al primo pomeriggio, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa fino al 58-64%, con la comparsa di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +28-29°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento aumenterà di intensità, arrivando a soffiare fino a 21,3 km/h da est. L’umidità si manterrà intorno al 46-52%, mentre la pressione atmosferica tenderà a diminuire leggermente.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando a una copertura nuvolosa del 93-98% con cielo coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +27-28°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà con intensità fino a 24,3 km/h da est, con raffiche vivaci. L’umidità aumenterà fino al 60-65%, mentre la pressione atmosferica continuerà a diminuire.

In serata, la situazione meteorologica tenderà a migliorare, con una diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 3-12%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25-26°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento perderà di intensità, arrivando a soffiare fino a 2,3-12,6 km/h da est. L’umidità si attesterà intorno al 76-78%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre a Termoli indicano una giornata con un’alternanza di condizioni meteorologiche, con cielo sereno al mattino, nubi sparse a metà giornata e cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con un lieve aumento nel corso della giornata. Il vento sarà moderato, con raffiche vivaci durante il pomeriggio. L’umidità aumenterà gradualmente, mentre la pressione atmosferica tenderà a diminuire leggermente. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Termoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +23.7° perc. +23.9° Assenti 9 S max 9.3 Ostro 69 % 1014 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +23° Assenti 8.7 S max 9.3 Ostro 70 % 1014 hPa 7 cielo sereno +25.9° perc. +25.9° Assenti 5.5 SSE max 7.8 Scirocco 53 % 1014 hPa 10 nubi sparse +29.1° perc. +29.3° Assenti 16.6 E max 14.3 Levante 46 % 1014 hPa 13 cielo coperto +28.2° perc. +29.2° Assenti 24.1 ENE max 18.1 Grecale 55 % 1012 hPa 16 cielo coperto +26.9° perc. +28.4° Assenti 16.3 E max 15.7 Levante 65 % 1012 hPa 19 poche nuvole +25.6° perc. +26.2° Assenti 8.5 E max 10.6 Levante 76 % 1012 hPa 22 cielo sereno +25.3° perc. +26° Assenti 1.9 ENE max 2.3 Grecale 78 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:24

