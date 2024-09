Previsioni Meteo Triggiano: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Triggiano nel corso di Martedì 24 Settembre si presenteranno caratterizzate da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,8°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 28,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nubi sparse faranno la loro comparsa, portando a un leggero calo delle temperature. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto, mantenendo temperature gradevoli.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91%. La temperatura si manterrà attorno ai 22,8°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più alta, a 23,1°C. La velocità del vento sarà di 11,5 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 22,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 66%, ma non si registreranno piogge.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da coperto a poche nuvole. La temperatura salirà fino a 24°C alle 07:00 e raggiungerà i 28,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 9 km/h, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa, intorno al 5%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 26,1°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 16,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 4%.

La sera si caratterizzerà nuovamente per un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 23°C alle 23:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, con una probabilità di pioggia che rimarrà molto bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Triggiano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani, ci si aspetta un cielo prevalentemente sereno, mentre dopodomani potrebbero tornare a manifestarsi condizioni di instabilità. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile ritorno di nuvole e piogge nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.7° perc. +22.9° prob. 46 % 10.1 SSE max 20.3 Scirocco 72 % 1012 hPa 4 cielo coperto +22.2° perc. +22.4° prob. 42 % 8.9 SSO max 16.3 Libeccio 74 % 1011 hPa 7 poche nuvole +24° perc. +24° prob. 5 % 8 SSO max 10.2 Libeccio 61 % 1012 hPa 10 cielo sereno +27.1° perc. +27.4° prob. 4 % 6.6 S max 11 Ostro 48 % 1013 hPa 13 nubi sparse +28.8° perc. +28.6° Assenti 2.2 S max 16.9 Ostro 42 % 1012 hPa 16 nubi sparse +25.9° perc. +26° prob. 3 % 9.2 SSE max 13.2 Scirocco 55 % 1012 hPa 19 cielo coperto +24.8° perc. +24.8° prob. 3 % 10.3 SO max 19.8 Libeccio 56 % 1014 hPa 22 cielo coperto +23.5° perc. +23.2° Assenti 10.5 ONO max 18.2 Maestrale 50 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:41

