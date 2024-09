Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Viterbo di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piuttosto fresco e nuvoloso, seguito da piogge leggere nel corso della mattina e del pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 22,1°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà anche l’umidità, che si attesterà su livelli elevati, intorno al 79% nel tardo pomeriggio.

Durante la notte, Viterbo si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con una percentuale che raggiungerà il 95%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Nord Est, con velocità che non supereranno i 6,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 70%, ma non si registreranno eventi significativi.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a 21°C intorno alle 10:00, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 93%. Tuttavia, si prevedono piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 11:00, con accumuli di circa 0,17 mm. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da piogge leggere che continueranno fino alle 17:00, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 79%. Le precipitazioni saranno diffuse, con accumuli totali che potrebbero arrivare a 0,29 mm. L’umidità si attesterà attorno al 72%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

Infine, nella sera, il tempo inizierà a stabilizzarsi, con un cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 13,2°C entro le 23:00. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 92%, ma non si prevedono ulteriori precipitazioni. I venti saranno leggeri, con direzione prevalentemente da Nord.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe ancora influenzare il clima locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.2° perc. +12° prob. 70 % 6.2 NNE max 8.4 Grecale 95 % 1015 hPa 3 cielo coperto +12.1° perc. +11.8° prob. 23 % 6 NNE max 8.6 Grecale 95 % 1013 hPa 6 cielo coperto +13° perc. +12.7° prob. 18 % 3.9 NE max 6.5 Grecale 93 % 1013 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° prob. 15 % 1.1 NE max 2.9 Grecale 64 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +22.1° perc. +21.6° 0.42 mm 2 O max 4.8 Ponente 49 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +20° perc. +19.6° 0.31 mm 2.5 NNO max 5 Maestrale 59 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.17 mm 2.4 NNO max 2.8 Maestrale 79 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13.9° perc. +13.6° Assenti 5.6 NNE max 6.8 Grecale 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:09

