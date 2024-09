Previsioni Meteo Viterbo: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Viterbo di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 12,6°C della notte e i 23,4°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,9 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo picchi del 96% durante le prime ore del giorno.

Durante la notte, Viterbo si troverà sotto un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 12,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 27%, e il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 7,5 km/h. L’umidità sarà elevata, mantenendosi intorno al 95%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un aumento delle temperature. Alle 08:00, si registreranno 17,4°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 21,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con valori che non supereranno il 19%. Il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra i 6,2 km/h e i 7,8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno circa il 29% del cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,6°C alle 15:00, per poi scendere a 20°C verso le 17:00. Anche in questo frangente, il vento rimarrà leggero, con intensità che non supereranno i 5,8 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa si ridurrà nuovamente, mantenendosi attorno al 9%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra i 4,7 km/h e i 6,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Viterbo nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo prevalentemente serene. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, che potrebbe portare a qualche possibile pioggia. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Viterbo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12.6° perc. +12.4° Assenti 7.5 NE max 12.4 Grecale 95 % 1016 hPa 3 cielo sereno +12.1° perc. +11.9° Assenti 6 NNE max 7.9 Grecale 96 % 1016 hPa 6 cielo sereno +12.9° perc. +12.7° Assenti 6.7 NE max 12.9 Grecale 93 % 1016 hPa 9 poche nuvole +19.4° perc. +19.1° Assenti 7.1 NE max 8.6 Grecale 64 % 1016 hPa 12 poche nuvole +23.4° perc. +23° Assenti 4 NNO max 4.5 Maestrale 46 % 1016 hPa 15 nubi sparse +22.6° perc. +22.2° prob. 3 % 3.4 NO max 5.8 Maestrale 49 % 1016 hPa 18 poche nuvole +16.5° perc. +16.3° prob. 2 % 3.8 NO max 8.3 Maestrale 79 % 1018 hPa 21 cielo sereno +15° perc. +14.8° Assenti 5.8 NNE max 7 Grecale 87 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:07

