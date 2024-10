Meteo Altamura, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Altamura indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un incremento della nuvolosità nel pomeriggio e possibili piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,1°C e i 21,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h. L’umidità si attesterà su livelli variabili, con picchi fino al 79% durante la notte.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 28%, mentre la velocità del vento varierà tra i 10 km/h e i 11,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 79%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che non supereranno il 10%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, garantendo una sensazione di freschezza. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 34%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il 65% del cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 18 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 61%. Non si prevedono precipitazioni significative fino alle prime ore della sera.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera che si manifesterà intorno alle 18:00. Le temperature scenderanno a 15,8°C, con una copertura nuvolosa del 43%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 8 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 75%. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo previsto di 0,11 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento a partire da Lunedì. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, ma si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile aumento della nuvolosità e delle precipitazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° prob. 8 % 10.3 NO max 19 Maestrale 80 % 1012 hPa 4 cielo sereno +12.7° perc. +12.1° prob. 9 % 9.3 ONO max 14.4 Maestrale 82 % 1012 hPa 7 cielo sereno +15.6° perc. +14.8° prob. 3 % 10.2 ONO max 14 Maestrale 64 % 1013 hPa 10 cielo sereno +19.7° perc. +18.8° Assenti 10.9 ONO max 12.3 Maestrale 40 % 1013 hPa 13 nubi sparse +21.6° perc. +20.7° Assenti 10.1 N max 17.1 Tramontana 34 % 1012 hPa 16 nubi sparse +17.7° perc. +17.1° Assenti 18 NE max 18.4 Grecale 61 % 1013 hPa 19 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° prob. 8 % 8.6 ENE max 12.1 Grecale 73 % 1015 hPa 22 nubi sparse +15° perc. +14.6° prob. 12 % 3.7 ESE max 4.5 Scirocco 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:22

