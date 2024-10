Meteo Bari, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Bari si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che lasceranno spazio a momenti di sole, soprattutto nella mattina. Tuttavia, nel corso della giornata, le previsioni del tempo indicano un ritorno di nubi, che copriranno il cielo nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, le condizioni meteo a Bari saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La temperatura si manterrà attorno ai 18,8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest, con velocità di circa 12,2 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un aumento della temperatura che arriverà a toccare i 21°C intorno a mezzogiorno. La brezza continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo una velocità di circa 11-13 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 64%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 19-21°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 97%, e il vento si farà più intenso, raggiungendo velocità di circa 16 km/h. L’umidità risalirà, mantenendosi attorno al 73-80%.

La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, con temperature che si manterranno sui 19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, arrivando al 100%, e il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a circa 9-10 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bari indicano un clima variabile, con un’alternanza di momenti di sole e nuvole. Mercoledì e giovedì potrebbero portare qualche schiarita, ma non si escludono brevi piogge. Gli amanti del clima mite troveranno comunque piacevoli le temperature, che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° Assenti 13.4 ONO max 17.9 Maestrale 82 % 1024 hPa 5 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° Assenti 11.6 ONO max 15.8 Maestrale 82 % 1024 hPa 8 poche nuvole +19° perc. +18.9° Assenti 12.6 ONO max 14.9 Maestrale 75 % 1025 hPa 11 poche nuvole +20.7° perc. +20.6° Assenti 12 NNO max 14.3 Maestrale 66 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° Assenti 14.9 N max 16.3 Tramontana 68 % 1023 hPa 17 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° Assenti 15.7 N max 18.5 Tramontana 80 % 1023 hPa 20 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° Assenti 10.5 NO max 13.7 Maestrale 81 % 1023 hPa 23 nubi sparse +18.6° perc. +18.5° Assenti 12.3 ONO max 17 Maestrale 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:48

