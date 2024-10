Meteo Caivano, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caivano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,2°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 27,9°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, mentre le temperature si manterranno stabili. La sera vedrà un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 23,2°C e una leggera brezza proveniente da est. La situazione rimarrà sostanzialmente invariata fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura salirà leggermente a 23,3°C. La mattina si presenterà con nubi sparse, con temperature che varieranno da 23,3°C a 27,9°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,4 km/h e 7,8 km/h, con direzione prevalentemente sud-ovest.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno leggermente fino a 24,5°C alle 18:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12,1 km/h. La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1018 hPa, mentre l’umidità varierà tra il 52% e il 60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano nei prossimi giorni mostrano un clima simile, con temperature miti e una predominanza di nubi sparse. Si prevede che la situazione meteorologica rimanga stabile, senza significativi cambiamenti. Pertanto, è consigliabile prepararsi a giornate nuvolose, ma con temperature gradevoli, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 10.8 E max 19.8 Levante 55 % 1020 hPa 3 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 5.5 N max 6.6 Tramontana 55 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.2° perc. +22° Assenti 2 ONO max 2.6 Maestrale 58 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.8° perc. +25.6° Assenti 0.9 SO max 1.8 Libeccio 45 % 1020 hPa 12 nubi sparse +27.9° perc. +27.5° Assenti 7.8 SO max 9 Libeccio 39 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 8.7 SO max 9.4 Libeccio 45 % 1018 hPa 18 nubi sparse +24.5° perc. +24.4° Assenti 0.9 O max 3.7 Ponente 52 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 1.3 NE max 5 Grecale 59 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:14

