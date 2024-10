Meteo Conversano, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Conversano di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 21°C durante le ore centrali della giornata, mentre la velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 14 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 76%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Durante la notte, si registrerà un cielo coperto con una temperatura di circa 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con valori che raggiungeranno il 91%. Il vento soffierà da sud con una velocità di 11 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si attesterà intorno al 76%, mantenendo un clima piuttosto umido.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 21,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 98%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17 km/h, mentre l’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 56%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno attorno al 96%. Il vento continuerà a soffiare da sud-est, con una velocità di circa 12 km/h. Anche in questo periodo non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 63%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si inizieranno a vedere nubi sparse, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 60%. La velocità del vento si ridurrà, raggiungendo i 9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando a valori del 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un clima piuttosto umido. Per chi pianifica attività all’aperto, sarà opportuno tenere in considerazione la copertura nuvolosa e l’umidità, che potrebbero influenzare il comfort durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.6° perc. +16.3° Assenti 10.6 S max 22.3 Ostro 76 % 1022 hPa 4 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° Assenti 10.9 SSE max 24.2 Scirocco 78 % 1022 hPa 7 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 14.3 SSE max 29.9 Scirocco 72 % 1023 hPa 10 cielo coperto +21° perc. +20.6° Assenti 16.7 SSE max 21.6 Scirocco 56 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.5° perc. +21° Assenti 14 SSE max 17.3 Scirocco 52 % 1023 hPa 16 cielo coperto +19.2° perc. +18.8° Assenti 12.6 S max 18.1 Ostro 63 % 1023 hPa 19 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 10.3 S max 16.9 Ostro 77 % 1024 hPa 22 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° Assenti 8.2 SSO max 12.5 Libeccio 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 16:50

