Meteo Conversano, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Conversano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature miti. Le previsioni meteo indicano una stabilità atmosferica che accompagnerà l’intera giornata, con una leggera brezza che si farà sentire soprattutto nelle ore pomeridiane. La temperatura massima si attesterà intorno ai 19,4°C, mentre la minima si manterrà sui 15,5°C durante le prime ore del giorno. L’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando tra l’81% e l’85%, ma non si prevedono precipitazioni.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere circa 15,5°C. La brezza vivace proveniente da Nord Ovest continuerà a mantenere l’aria fresca, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 13,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, ma senza alcuna possibilità di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a risalire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di circa 17,7°C, con una leggera copertura nuvolosa del 14%. La brezza continuerà a soffiare, portando un po’ di freschezza, mentre l’umidità scenderà progressivamente. A partire dalle 11:00, la temperatura raggiungerà i 19,3°C, mantenendo condizioni di cielo sereno.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 19,4°C intorno alle 12:00 e si manterranno stabili fino alle 15:00, quando inizieranno a scendere leggermente. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di circa 20 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 29 km/h. L’umidità si manterrà tra il 66% e il 75%, senza alcuna previsione di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Nord Ovest. L’umidità aumenterà nuovamente, ma senza generare condizioni di maltempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e fresche, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 13.4 NO max 22.6 Maestrale 85 % 1022 hPa 5 cielo sereno +15.5° perc. +15.4° Assenti 13.5 NO max 23.3 Maestrale 85 % 1022 hPa 8 poche nuvole +17.7° perc. +17.5° Assenti 17.1 NO max 23.8 Maestrale 73 % 1023 hPa 11 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 18.8 NNO max 23.1 Maestrale 65 % 1022 hPa 14 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 20.2 NNO max 25.8 Maestrale 69 % 1022 hPa 17 cielo sereno +17.3° perc. +17.3° Assenti 19.4 NNO max 29.8 Maestrale 83 % 1022 hPa 20 cielo sereno +17.1° perc. +17.1° Assenti 19.1 NNO max 29.7 Maestrale 85 % 1022 hPa 23 cielo sereno +16.5° perc. +16.4° Assenti 17.3 NO max 28 Maestrale 82 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:46

