Meteo Corato, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Corato si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 20,3°C nel pomeriggio. I venti, provenienti principalmente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata, contribuendo a mantenere un clima gradevole. L’umidità, sebbene alta durante la notte, si ridurrà progressivamente nel corso della giornata, favorendo un comfort termico accettabile.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, permettendo di godere di un cielo stellato. L’umidità si attesterà attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20,1°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole solo in tarda mattinata. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 10 e i 15 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20,3°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole sparse. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo un clima secco e piacevole. I venti, sebbene moderati, non creeranno disagi, e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non ci si aspetteranno precipitazioni. L’umidità tornerà a salire, ma rimarrà comunque sotto controllo, garantendo una serata gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un meteo sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche e una possibile intensificazione della copertura nuvolosa. Tuttavia, non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 13.2 O max 22 Ponente 88 % 1023 hPa 5 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 13.2 O max 21.9 Ponente 89 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° Assenti 15.3 ONO max 18.1 Maestrale 75 % 1023 hPa 11 cielo sereno +20.1° perc. +19.6° Assenti 12.1 NO max 13.1 Maestrale 57 % 1022 hPa 14 cielo sereno +19.9° perc. +19.4° Assenti 9.8 N max 11.2 Tramontana 55 % 1021 hPa 17 poche nuvole +17.5° perc. +17.1° Assenti 4.5 NO max 9.7 Maestrale 71 % 1022 hPa 20 nubi sparse +15.9° perc. +15.7° Assenti 14 O max 21.6 Ponente 83 % 1023 hPa 23 poche nuvole +15° perc. +14.9° Assenti 14.4 O max 22.6 Ponente 89 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 16:48

