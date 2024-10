Meteo Ginosa, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Ginosa indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli prevalentemente nuvolosi, seguita da un pomeriggio in cui si registreranno piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che toccheranno i 26,3°C durante la mattina e una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 32,8 km/h nel tardo pomeriggio. L’umidità sarà piuttosto elevata, con valori che si attesteranno attorno all’80%.

Nella notte, Ginosa presenterà un cielo con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 55%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Man mano che si passerà alla mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21°C alle 07:00 e i 26,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, con valori che toccheranno il 76% alle 12:00. Il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra i 4,4 km/h e i 19,3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con un passaggio a condizioni di pioggia leggera a partire dalle 16:00. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 25°C a 22,8°C entro le 18:00. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,39 mm alle 16:00 e aumenteranno fino a 0,97 mm alle 19:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si attesteranno su valori compresi tra 0,33 mm e 0,9 mm. Il vento, che si farà sentire con una certa intensità, potrà raggiungere i 27,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 3 Ottobre a Ginosa evidenziano una giornata variabile, con un inizio soleggiato che si trasformerà in un pomeriggio piovoso. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Gli amanti del sole potranno quindi attendere un weekend più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 4.2 SO max 6.8 Libeccio 66 % 1008 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 2.2 O max 6 Ponente 72 % 1008 hPa 7 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 8.5 SSO max 17.3 Libeccio 56 % 1008 hPa 10 nubi sparse +25.2° perc. +25° Assenti 15.3 SSE max 16.4 Scirocco 45 % 1008 hPa 13 cielo coperto +25.2° perc. +25° Assenti 20.1 SE max 23.7 Scirocco 48 % 1007 hPa 16 pioggia leggera +22.8° perc. +23.3° 0.39 mm 15.8 SE max 26.1 Scirocco 84 % 1006 hPa 19 pioggia leggera +22.8° perc. +23.3° 0.97 mm 18.4 SSE max 32.3 Scirocco 80 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +21° perc. +21.3° 0.33 mm 15.7 ESE max 27.5 Scirocco 82 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:27

