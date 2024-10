Meteo Massafra, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Massafra si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con una leggera attenuazione della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 21°C e i 23,6°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 46,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti soffieranno da Sud Est a una velocità di circa 9,2 km/h, aumentando leggermente nel corso delle ore. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente, con un cielo ancora coperto e temperature che saliranno fino a 22,8°C entro le 09:00. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, con intensità crescente, raggiungendo i 29,4 km/h intorno alle 11:00. L’umidità si attesterà attorno al 62%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno sui 21°C e 23°C, mentre i venti diventeranno più intensi, con raffiche che potranno superare i 39 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo picchi del 82%.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, mantenendo una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 46,8 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni meteo per Massafra nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che la situazione rimanga stabile, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questi giorni un ambiente favorevole, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere un miglioramento nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 9.6 SE max 15.9 Scirocco 75 % 1018 hPa 4 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 12.1 SE max 22.2 Scirocco 78 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° Assenti 21.6 SSE max 28.9 Scirocco 72 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° Assenti 28.4 SSE max 32.3 Scirocco 62 % 1017 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +23.1° Assenti 29.6 SSE max 33.9 Scirocco 66 % 1015 hPa 16 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° Assenti 27.9 SSE max 39.6 Scirocco 78 % 1015 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +21.2° Assenti 29.1 SSE max 44.6 Scirocco 81 % 1013 hPa 22 cielo coperto +21.5° perc. +21.9° Assenti 29.9 SSE max 45 Scirocco 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:17

