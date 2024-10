Meteo Mola di Bari, le previsioni per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Mola di Bari si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno con un cielo coperto e temperature in lieve diminuzione. La sera porterà con sé un ulteriore mantenimento di queste condizioni, con un clima fresco e umido.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Mola di Bari avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +18,6°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 6,8 km/h proveniente da Sud, con un’umidità che raggiungerà l’81%. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa diminuirà, portando a un cielo sereno alle 03:00, con una temperatura che scenderà a +18,3°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma a partire dalle 07:00 si assisterà a un aumento delle nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +21,2°C intorno alle 11:00, mentre la velocità del vento aumenterà fino a 13,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, garantendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo diventerà coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +19,1°C alle 17:00. La velocità del vento si manterrà tra i 8,5 km/h e i 14,8 km/h, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +18,7°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’87%, creando una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Mola di Bari indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e un aumento dell’umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature, che potrebbero scendere ulteriormente. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno quindi soddisfazione in queste previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +18.4° perc. +18.3° Assenti 6.3 SSO max 7.9 Libeccio 80 % 1024 hPa 5 cielo sereno +18.1° perc. +18° Assenti 5.7 O max 5.9 Ponente 79 % 1024 hPa 8 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 8.5 ONO max 8.9 Maestrale 70 % 1025 hPa 11 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 13.2 NNO max 12.8 Maestrale 66 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° Assenti 13.4 N max 13.6 Tramontana 74 % 1024 hPa 17 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° Assenti 8.5 NNO max 11.5 Maestrale 79 % 1023 hPa 20 cielo coperto +18.9° perc. +19° Assenti 13.3 NO max 19.5 Maestrale 85 % 1024 hPa 23 cielo coperto +18.7° perc. +18.9° Assenti 14.6 NNO max 19.8 Maestrale 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:48

