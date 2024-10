Meteo Molfetta, le previsioni per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Molfetta si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 98% nel pomeriggio. I venti, provenienti principalmente da Sud e Sud Est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La mattina inizierà con condizioni simili, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 11 e i 14 km/h, creando una leggera brezza che renderà l’aria più fresca.

Nel pomeriggio, le nuvole si faranno più dense, portando a una copertura che toccherà il 98%. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 22°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 55%. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi gli abitanti di Molfetta potranno godere di una giornata senza pioggia, sebbene il cielo rimanga prevalentemente grigio.

La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 19°C. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Molfetta indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per Domenica 27 Ottobre, gli abitanti dovranno prepararsi a una giornata grigia, ma senza piogge, ideale per attività all’aperto, purché si indossino abiti adeguati per le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Molfetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19° perc. +18.8° Assenti 11.6 SSE max 23 Scirocco 71 % 1022 hPa 4 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 13 SSE max 26 Scirocco 73 % 1022 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 14.4 SSE max 27.2 Scirocco 71 % 1023 hPa 10 cielo coperto +22.1° perc. +21.8° Assenti 10.6 SSE max 14.2 Scirocco 55 % 1023 hPa 13 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 8.5 ESE max 13.5 Scirocco 55 % 1022 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° Assenti 9.5 SSE max 13.2 Scirocco 61 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 7.8 SSO max 10.3 Libeccio 67 % 1024 hPa 22 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 7.8 OSO max 11.2 Libeccio 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 16:51

