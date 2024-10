Meteo Monopoli, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Monopoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che lascerà spazio a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Con il passare delle ore, il tempo migliorerà, portando a un aumento della temperatura e a un cielo prevalentemente sereno.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 68%. La temperatura si manterrà sui 18,8°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a 18,7°C. La velocità del vento sarà di circa 24,3 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 27,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, e si registreranno piccole quantità di precipitazioni, con un totale di 0,16 mm.

Con l’arrivo della mattina, le piogge leggere continueranno fino alle 09:00, quando il cielo inizierà a schiarirsi. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 20,2°C alle 10:00. Durante questa fascia oraria, la copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 4% alle 11:00. La velocità del vento rimarrà costante, intorno ai 22 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 63%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con un picco di 20,6°C alle 12:00. La velocità del vento si ridurrà progressivamente, passando da 21,5 km/h a 16,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno attorno alle 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,8°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che scenderanno a 5,6 km/h. Anche in questa fase, non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Monopoli indicano un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata, con un passaggio da piogge leggere a un cielo sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che continueranno a salire e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.41 mm 23.2 NO max 28 Maestrale 79 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +18.1° perc. +17.9° 0.53 mm 20.9 NO max 27 Maestrale 75 % 1011 hPa 7 pioggia leggera +19° perc. +18.8° 0.12 mm 23.3 NO max 25.7 Maestrale 72 % 1013 hPa 10 cielo sereno +20.2° perc. +20° prob. 22 % 22.4 NO max 23.3 Maestrale 64 % 1013 hPa 13 poche nuvole +20.3° perc. +20.1° Assenti 21.5 N max 22.8 Tramontana 65 % 1013 hPa 16 poche nuvole +19.3° perc. +19.1° Assenti 16.6 N max 17.7 Tramontana 72 % 1014 hPa 19 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 5.6 NNE max 7.3 Grecale 72 % 1015 hPa 22 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° prob. 3 % 3.9 N max 4.2 Tramontana 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.