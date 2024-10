Meteo Monopoli, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Monopoli si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con un incremento della copertura nuvolosa nelle prime ore della mattina. I venti, provenienti principalmente da Sud-Sud Est, si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere intensità significative nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno inizialmente stabili, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% entro le prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12-16 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 25 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà costante, oscillando tra il 90% e il 100%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Est, con intensità che potrà raggiungere i 27 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 22-24°C. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno superare i 40 km/h, rendendo la giornata ventosa. La pressione atmosferica inizierà a scendere, portandosi attorno ai 1014 hPa.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si schiarirà parzialmente, presentando momenti di cielo sereno e nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21°C, mentre i venti continueranno a mantenere un’intensità forte, con raffiche che potranno arrivare fino a 50 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monopoli indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, i venti forti potrebbero persistere, rendendo necessario prestare attenzione, soprattutto per chi si trova all’aperto. La settimana si preannuncia quindi variabile, con momenti di sole alternati a nuvole, tipici del clima autunnale.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 12.3 SSE max 16.2 Scirocco 72 % 1018 hPa 4 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 15.2 SSE max 22.1 Scirocco 74 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 21.9 SSE max 31 Scirocco 71 % 1017 hPa 10 cielo coperto +23.9° perc. +24° Assenti 25.1 SSE max 32 Scirocco 61 % 1017 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +24.1° Assenti 28.8 SSE max 36 Scirocco 62 % 1015 hPa 16 cielo coperto +22.3° perc. +22.5° Assenti 29.9 SSE max 43.5 Scirocco 73 % 1014 hPa 19 cielo sereno +21.3° perc. +21.6° Assenti 33.3 SSE max 50.1 Scirocco 81 % 1013 hPa 22 nubi sparse +22° perc. +22.4° Assenti 35.2 S max 53.2 Ostro 81 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:16

