Meteo Portici, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Portici si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Sud Est con intensità leggera. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, il vento continuerà a mantenere una certa vivacità, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno sui 23-24°C. Le condizioni saranno favorevoli per attività all’aperto, anche se non mancheranno alcune nubi sparse. La serata, invece, porterà un cambiamento significativo: il cielo si coprirà nuovamente e si prevederanno precipitazioni, inizialmente moderate e poi più intense, con la possibilità di forti piogge. Le temperature scenderanno a circa 18-19°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Portici indicano un trend di instabilità. Dopo una giornata di martedì che inizierà con condizioni relativamente buone, si prevede un peggioramento con piogge significative. Mercoledì e giovedì potrebbero continuare a presentare condizioni di maltempo, con temperature in calo e un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 5.9 SE max 6.9 Scirocco 75 % 1017 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 6.2 SE max 6.8 Scirocco 74 % 1016 hPa 6 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 7.3 ESE max 8.5 Scirocco 72 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 12.7 SSE max 16.5 Scirocco 58 % 1016 hPa 12 nubi sparse +24.3° perc. +24.3° Assenti 19.1 SSE max 26 Scirocco 58 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.9° Assenti 22.1 SSE max 28.9 Scirocco 63 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +23° prob. 6 % 18.1 SSE max 27.4 Scirocco 65 % 1011 hPa 21 forte pioggia +18.5° perc. +18.6° 5.03 mm 19.1 OSO max 43 Libeccio 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

