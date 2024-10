Meteo Ruvo di Puglia, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 19,4°C durante la notte, per poi salire fino a raggiungere un massimo di 24,2°C nella mattina. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che si aggirerà attorno al 99% per gran parte della giornata. I venti, provenienti principalmente da sud e sud-est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30,7 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura di circa 19,8°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita rimarrà pressoché stabile, oscillando tra 19,5°C e 19,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 16 km/h, con una direzione prevalentemente meridionale.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 24,2°C intorno alle 11:00. L’umidità si attesterà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente, mantenendosi comunque su valori stabili. I venti si presenteranno più leggeri, con velocità che varieranno tra i 6,2 km/h e i 11,5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 22,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo completamente coperto. Le probabilità di precipitazioni aumenteranno leggermente, raggiungendo il 17%. I venti si faranno più vivaci, con raffiche che potranno toccare i 19,7 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di pioggia che si manterrà attorno al 33%. La velocità del vento si ridurrà, ma continuerà a provenire da sud, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ruvo di Puglia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma sarà opportuno monitorare eventuali variazioni nelle previsioni meteo per il fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 12 % 16.2 S max 29.5 Ostro 76 % 1018 hPa 4 cielo coperto +19.3° perc. +19.5° prob. 8 % 16.2 SSE max 28.7 Scirocco 85 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 14.9 S max 21.1 Ostro 77 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.7° perc. +23.5° Assenti 6.2 S max 10.2 Ostro 53 % 1017 hPa 13 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° prob. 7 % 12.3 SSE max 15.4 Scirocco 53 % 1015 hPa 16 cielo coperto +22.1° perc. +21.9° prob. 17 % 12.6 SSE max 17.2 Scirocco 60 % 1015 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 41 % 11.6 SSO max 20.4 Libeccio 74 % 1015 hPa 22 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° prob. 25 % 4.9 S max 5.7 Ostro 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:04

