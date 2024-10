Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16°C e i 22°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 31,8 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 75% nel pomeriggio, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione variabile, e l’umidità si manterrà attorno al 56%. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si prospetterà tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,6°C intorno alle 11:00. I venti saranno prevalentemente da sud, con intensità che varierà tra 14,1 km/h e 15,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 46%, rendendo l’aria più fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 22,7°C alle 13:00, per poi scendere a 19,3°C alle 16:00. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 27,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69% alle 17:00.

La sera si presenterà con poche nuvole e temperature in calo, che scenderanno fino a 16°C. I venti continueranno a soffiare da sud, mantenendo una certa intensità, con raffiche che potranno arrivare a 30,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità delle condizioni atmosferiche. Si prevede che il cielo continui a presentarsi nuvoloso, ma con possibilità di schiarite, specialmente nel fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, tenendo presente che l’umidità potrebbe rendere l’aria più pesante.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +17.7° Assenti 3.6 SE max 4.5 Scirocco 56 % 1021 hPa 4 cielo coperto +18° perc. +17.2° Assenti 5 NNO max 6.2 Maestrale 52 % 1021 hPa 7 cielo coperto +18.9° perc. +18.2° Assenti 15.8 SSE max 26.4 Scirocco 53 % 1021 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.2° Assenti 15.7 S max 19.8 Ostro 49 % 1021 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.4° Assenti 16.5 SSE max 17.1 Scirocco 49 % 1020 hPa 16 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 16.7 SSE max 27.1 Scirocco 61 % 1020 hPa 19 poche nuvole +17° perc. +16.7° Assenti 13.8 S max 30.2 Ostro 75 % 1020 hPa 22 poche nuvole +16.2° perc. +16.2° Assenti 13.5 SSE max 29.2 Scirocco 87 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:05

