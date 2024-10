Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Santeramo in Colle si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 20°C nelle ore centrali, con un calo previsto nel pomeriggio e in serata. La presenza di nuvole sarà costante, con un’alta percentuale di copertura che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. I venti soffieranno moderati, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,5 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 13,9°C. Le nuvole inizieranno a diradarsi verso le prime ore del mattino, portando a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Durante la mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,9°C intorno a mezzogiorno, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 47%.

Nel pomeriggio, il clima cambierà notevolmente. Le nuvole si faranno più dense, portando a un cielo completamente coperto. La temperatura scenderà a circa 18,9°C alle 15:00, e si manterrà su valori simili fino a sera. L’intensità del vento aumenterà, con raffiche che potranno superare i 19 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’assenza di sole e l’alta umidità potrebbero rendere l’aria più fresca e umida.

La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. L’umidità rimarrà elevata, superando l’80%, e i venti si calmeranno leggermente, mantenendo una brezza leggera. La giornata si chiuderà con un cielo nuvoloso e temperature fresche, creando un’atmosfera tipica di fine ottobre.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Tuttavia, si prevede un possibile miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di sole e un abbassamento dell’umidità. Gli amanti del clima più fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in questa giornata, mentre chi attende il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.2° perc. +12.9° Assenti 10 NO max 18.1 Maestrale 88 % 1024 hPa 5 poche nuvole +12.8° perc. +12.5° Assenti 9.5 NO max 15.6 Maestrale 89 % 1024 hPa 8 poche nuvole +16.9° perc. +16.4° Assenti 12.6 NNO max 15.8 Maestrale 68 % 1025 hPa 11 poche nuvole +20.4° perc. +19.8° Assenti 11.3 N max 11.7 Tramontana 49 % 1023 hPa 14 cielo coperto +20.2° perc. +19.5° Assenti 12.9 N max 12.6 Tramontana 50 % 1023 hPa 17 cielo coperto +15.9° perc. +15.5° Assenti 11.8 NNE max 19.3 Grecale 75 % 1023 hPa 20 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° Assenti 8.4 NNO max 13.5 Maestrale 85 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.6° perc. +13.2° Assenti 10.5 NO max 21.5 Maestrale 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.