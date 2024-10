Meteo Santeramo in Colle, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santeramo in Colle di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest con una velocità di circa 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1007 hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, con cielo ancora coperto e temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 22°C intorno alle 09:00. La velocità del vento varierà tra i 9 km/h e i 18 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo fino al 36%. A partire dalle 10:00, si inizieranno a notare delle nubi sparse, che porteranno a un leggero miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che toccheranno il picco massimo di 25°C alle 13:00. Le condizioni di bel tempo continueranno fino alle 15:00, quando si registreranno ancora 5% di copertura nuvolosa. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 24%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, le nubi torneranno a coprire il cielo, portando a un abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% e il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 12 km/h. L’umidità salirà nuovamente, raggiungendo valori intorno al 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un alternarsi di momenti di sole e di nuvolosità. Sabato si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre Domenica potrebbe portare qualche pioggia. Gli amanti del bel tempo dovranno approfittare della giornata di Venerdì, che offrirà momenti di sereno e temperature gradevoli, prima di un fine settimana più incerto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +18.5° Assenti 11.4 OSO max 21.7 Libeccio 58 % 1008 hPa 4 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° Assenti 10.4 OSO max 15.9 Libeccio 59 % 1008 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +19.8° Assenti 12.5 O max 25.9 Ponente 55 % 1010 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +22.8° Assenti 15.6 NO max 18.1 Maestrale 33 % 1011 hPa 13 cielo sereno +25.1° perc. +24.3° Assenti 15 NNO max 19.6 Maestrale 24 % 1010 hPa 16 nubi sparse +19.7° perc. +19.1° Assenti 16.5 NNE max 19.6 Grecale 52 % 1012 hPa 19 cielo coperto +17.5° perc. +17° Assenti 12.8 N max 20.4 Tramontana 64 % 1014 hPa 22 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 11.3 NNO max 22.1 Maestrale 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:14

