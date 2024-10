Meteo Triggiano, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Triggiano per Domenica 13 Ottobre si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +18°C e +19°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il picco di 100% nella sera. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera diminuzione della temperatura percepita, che si attesterà intorno ai 19°C.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si manterrà attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa varierà dal 36% al 71%, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,8 km/h e 6,4 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno al 66%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che saliranno fino a 22,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96% alle 08:00, per poi ridursi a 54% alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,9 km/h. L’umidità, invece, scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 49%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà parzialmente, con momenti di cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa varierà tra 10% e 68%, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, attorno ai 14,6 km/h. L’umidità rimarrà su livelli accettabili, intorno al 55%.

La sera porterà un ritorno di nubi, con il cielo che si presenterà coperto al 99%. Le temperature scenderanno nuovamente, stabilizzandosi attorno ai 19°C. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra 3,9 km/h e 5,6 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 62%.

In conclusione, le previsioni meteo per Triggiano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Triggiano

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 5.4 NNO max 8.3 Maestrale 67 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 1.8 O max 3.5 Ponente 70 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° Assenti 5.4 ONO max 6.8 Maestrale 64 % 1019 hPa 10 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° Assenti 9.6 NNO max 10.2 Maestrale 52 % 1019 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.3° Assenti 13.5 NNE max 11.3 Grecale 49 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 9.7 NE max 9.7 Grecale 57 % 1018 hPa 19 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° Assenti 4.1 E max 3.9 Levante 58 % 1019 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.2° Assenti 5.6 N max 6.9 Tramontana 61 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:10

