Previsioni Meteo Altamura: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Altamura indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 26,8°C nel corso della giornata, mentre la minima si attesterà intorno ai 16,3°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 28,9 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 49% e il 71%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 16,9°C e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 91%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si aggireranno attorno ai 5,4 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 66%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 21,9°C entro le ore 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 83%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,1 km/h. L’umidità si ridurrà, ma rimarrà comunque su livelli elevati, attorno al 40%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 26,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la velocità del vento potrà arrivare fino a 23,2 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, toccando il 36%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il trend di assenza di pioggia.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, con valori attorno ai 15,6 km/h. L’umidità continuerà a salire, arrivando fino al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. La situazione meteorologica potrebbe migliorare nei giorni successivi, con un possibile abbassamento della copertura nuvolosa e un incremento delle temperature. Tuttavia, per avere un quadro più chiaro, sarà necessario monitorare le previsioni meteo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Altamura

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 3.5 SSO max 4.2 Libeccio 66 % 1009 hPa 4 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° Assenti 5 SO max 5.1 Libeccio 61 % 1008 hPa 7 nubi sparse +19.3° perc. +18.5° Assenti 9.8 SSO max 14.9 Libeccio 49 % 1008 hPa 10 nubi sparse +24.4° perc. +23.7° Assenti 14 SSO max 18.2 Libeccio 33 % 1008 hPa 13 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 15.9 SSO max 19.5 Libeccio 26 % 1007 hPa 16 cielo coperto +21.6° perc. +21.1° Assenti 14.5 SSE max 26.6 Scirocco 46 % 1007 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +18.8° Assenti 11.5 S max 25.8 Ostro 60 % 1007 hPa 22 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 7.3 S max 13.5 Ostro 71 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:16

