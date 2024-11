Previsioni Meteo Altamura: tutti i dettagli per il weekend 1 – 3 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 12,4°C e umidità al 88%. Durante la mattina, si assisterà a un aumento della temperatura fino a 20°C e a una copertura nuvolosa del 50%. Nel pomeriggio, il cielo diventerà nuvoloso con una temperatura stabile attorno ai 20,5°C e umidità al 35%. La sera porterà un calo termico fino a 12,9°C. Sabato 2 Novembre inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature che raggiungeranno 20,4°C. Domenica 3 Novembre, il cielo sarà coperto con temperature in calo fino a 12,3°C.

Venerdì 1 Novembre

Durante la notte di Venerdì 1 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 88% e una pressione atmosferica di 1024 hPa. I venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di 9,1 km/h, creando una leggera brezza. Man mano che si passerà alle prime ore del mattino, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo 12,3°C alle 01:00 e continuando a mantenere un cielo sereno fino alle 06:00, quando la temperatura si stabilizzerà attorno ai 11,8°C.

Nella mattina, il cielo inizierà a presentare nubi sparse a partire dalle 07:00, con una temperatura che salirà fino a 20°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 50%, mentre l’umidità scenderà al 37%. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 90% alle 13:00 e mantenendo questa condizione fino alle 14:00. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 20,5°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 35%. I venti si faranno più intensi, con una velocità di 11,2 km/h.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso con temperature in calo, che scenderanno fino a 12,9°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà compresa tra il 64% e il 75%, mentre l’umidità aumenterà fino al 66%. I venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 5 km/h.

Sabato 2 Novembre

La notte di Sabato 2 Novembre inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso, con una temperatura di 12,4°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà del 78%, mentre l’umidità si attesterà al 65%. I venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di 8,5 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo 12,1°C alle 01:00 e mantenendo una condizione di poche nuvole fino alle 06:00.

Durante la mattina, il cielo si presenterà ancora con poche nuvole, e la temperatura salirà fino a 20,4°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 18%, mentre l’umidità scenderà al 34%. I venti si faranno più intensi, raggiungendo i 15,7 km/h alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente con nubi sparse e la temperatura scenderà a 18,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 29%, con un’umidità che si attesterà al 44%. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendosi attorno ai 13,1 km/h.

Nella sera, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con temperature in calo, che raggiungeranno 12,4°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 12%, mentre l’umidità aumenterà fino all’84%. I venti si faranno più forti, con velocità che raggiungeranno i 28,5 km/h.

Domenica 3 Novembre

La notte di Domenica 3 Novembre inizierà con poche nuvole e una temperatura di 11,8°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà del 13%, con un’umidità che si attesterà al 88%. I venti soffieranno da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 14,9 km/h. La temperatura continuerà a scendere, raggiungendo 11,6°C alle 01:00.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 18,6°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 43%, mentre l’umidità scenderà al 51%. I venti si faranno più intensi, raggiungendo i 17,7 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% alle 13:00. La temperatura scenderà a 18°C, con un’umidità che si attesterà al 54%. I venti continueranno a soffiare da Nord a una velocità di 18,7 km/h.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in ulteriore calo, che raggiungeranno 12,3°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 98%, mentre l’umidità aumenterà fino al 82%. I venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 7,6 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Altamura si presenterà con un clima variabile, alternando momenti di cielo sereno e nuvoloso. Venerdì si avrà un inizio promettente con temperature miti, mentre Sabato e Domenica porteranno un aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, specialmente nella sera. Gli amanti dell’aria aperta dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo variabili per pianificare le proprie attività.

