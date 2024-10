Previsioni Meteo Arzano: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Arzano si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 23,3°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3 km/h e i 11,7 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 60%.

Durante la notte, Arzano avrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto nelle ore successive, con una temperatura percepita che scenderà a 18,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 22,8°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da Ovest-Sud-Ovest. L’umidità si ridurrà, portandosi sotto il 50%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica inizierà a cambiare, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, e i venti rimarranno deboli. Le condizioni di cielo coperto potrebbero persistere anche durante la notte successiva.

In conclusione, le previsioni meteo per Arzano indicano una giornata di Lunedì con un inizio sereno e temperature gradevoli, che si trasformeranno in un cielo più nuvoloso nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.4 NO max 5.5 Maestrale 67 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 3.6 N max 4.6 Tramontana 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 3.9 NNE max 4.6 Grecale 69 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +20.9° Assenti 1.7 ESE max 3.3 Scirocco 55 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.3° perc. +22.9° Assenti 9.9 OSO max 8.5 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22° Assenti 11.7 OSO max 9.4 Libeccio 51 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 6.6 ONO max 7.5 Maestrale 62 % 1019 hPa 21 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 4.8 NO max 5.7 Maestrale 68 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

