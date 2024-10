Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Benevento di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvole e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare le condizioni atmosferiche fino alle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, le nuvole copriranno il cielo, ma si prevede un graduale miglioramento nel corso della giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Benevento sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà attorno ai 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 99%. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di circa 7,1 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 19°C fino alle prime luci dell’alba.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 20°C. La copertura nuvolosa si manterrà al 100% fino alle ore 08:00, per poi iniziare a diradarsi. Le condizioni di umidità saranno elevate, oscillando attorno all’80-90%, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest-sud-ovest a una velocità che potrà raggiungere i 13,8 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 21,4°C intorno alle ore 13:00. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno al 3%. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, con valori che si aggireranno tra il 31% e il 78%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 15°C. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, superando l’80%, e il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con la possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. Domani, ci si aspetta una giornata più soleggiata, mentre dopodomani potrebbero tornare a manifestarsi condizioni di instabilità.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.3° perc. +19.6° 0.11 mm 7.1 SO max 9.9 Libeccio 90 % 1008 hPa 3 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° prob. 14 % 8.8 OSO max 10.2 Libeccio 88 % 1009 hPa 6 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 5.3 OSO max 8 Libeccio 88 % 1011 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +20° Assenti 12 OSO max 17.4 Libeccio 63 % 1013 hPa 12 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 13.8 OSO max 19.7 Libeccio 59 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° prob. 3 % 13.9 OSO max 17.7 Libeccio 63 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 5 OSO max 6.5 Libeccio 81 % 1015 hPa 21 nubi sparse +15.7° perc. +15.5° Assenti 0.9 NO max 3.2 Maestrale 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:21

