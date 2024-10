Previsioni Meteo Benevento: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Benevento si troverà ad affrontare un clima prevalentemente variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni che si trasformeranno in una copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 24,8°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con intensità che varierà tra 1,4 km/h e 9,6 km/h, e la direzione predominante sarà da Ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cieli coperti e temperature che si attesteranno intorno ai 15,4°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’80%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1020 hPa. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature in aumento che arriveranno a toccare i 21,6°C entro le ore 09:00. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi, passando da poche nuvole a nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,5°C. Le previsioni del tempo indicano che l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 62% entro le ore 17:00. I venti, sebbene leggeri, potrebbero rendere l’aria più fresca, specialmente nelle ore serali.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 17,1°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 70%, e i cieli rimarranno coperti fino a notte fonda. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con intensità che non supererà i 4,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Benevento indicano una giornata di transizione, con un inizio soleggiato che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più fresche e instabili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 2.1 NNO max 2.3 Maestrale 80 % 1020 hPa 3 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 2.6 NE max 3 Grecale 83 % 1020 hPa 6 nubi sparse +15.2° perc. +14.8° Assenti 3.3 ENE max 3.9 Grecale 79 % 1020 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +21.2° Assenti 1.9 E max 2.9 Levante 54 % 1020 hPa 12 cielo sereno +24.5° perc. +24.2° Assenti 7.7 OSO max 8 Libeccio 43 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23.7° perc. +23.3° Assenti 9.6 OSO max 9.3 Libeccio 46 % 1018 hPa 18 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 4.9 O max 5.3 Ponente 65 % 1019 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +17.6° Assenti 2.1 ONO max 3.3 Maestrale 71 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:17

