Previsioni Meteo Bitonto: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

Le previsioni meteo per Bitonto indicano un Lunedì 14 Ottobre caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con un graduale miglioramento rispetto alla notte. Durante le prime ore del giorno, il cielo si presenterà coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 22°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature che oscilleranno attorno ai 19°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 63%. Le condizioni di copertura nuvolosa rimarranno elevate, raggiungendo il 100% nelle prime ore. Con l’arrivo della mattina, il cielo comincerà a schiarirsi, passando da nubi sparse a cielo sereno. Le temperature saliranno lentamente, con valori che toccheranno i 21°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La ventilazione sarà moderata, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 54%, rendendo il clima piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole sparse che non influenzeranno le condizioni generali. La ventilazione si attenuerà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità e bel tempo. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero superare i 23°C. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate favorevoli per attività all’aperto, godendo di un clima mite e sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 7.4 NNO max 11.3 Maestrale 67 % 1019 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 6.7 NNO max 9.3 Maestrale 68 % 1019 hPa 7 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 9.3 NO max 9.9 Maestrale 66 % 1020 hPa 10 cielo coperto +21.3° perc. +20.9° Assenti 9.4 N max 9.4 Tramontana 53 % 1020 hPa 13 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 10.7 NNE max 9.4 Grecale 50 % 1018 hPa 16 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 11.7 NE max 12.5 Grecale 58 % 1018 hPa 19 cielo sereno +19.5° perc. +19.2° Assenti 3.9 NE max 4.5 Grecale 66 % 1018 hPa 22 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 4.8 NNO max 6.3 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:09

