Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Casoria indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 24°C nel pomeriggio, mentre le minime notturne si aggireranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% durante le ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 2 km/h e 7 km/h, prevalentemente da direzione ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno lentamente, partendo da un valore di 20,6°C a mezzanotte fino a 19,9°C alle 4:00. L’umidità si manterrà attorno al 70%, creando un’atmosfera piuttosto umida. I venti saranno deboli, con intensità di 0,2 km/h a 2,6 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature in aumento, che raggiungeranno i 24°C intorno alle 11:00. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 53% alle 11:00. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che toccheranno i 4,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 16:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, mentre l’umidità si manterrà tra il 50% e il 56%. I venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero raggiungere punte di 6,9 km/h.

La sera non porterà significative variazioni, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà attorno al 60%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 1,8 km/h e 7,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. La situazione meteo suggerisce di prepararsi a giornate simili, con un clima umido e temperature gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° Assenti 0.7 ONO max 2.7 Maestrale 69 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +20° Assenti 0.2 N max 2.1 Tramontana 70 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.1° perc. +19.9° Assenti 3 NE max 3.1 Grecale 69 % 1020 hPa 9 cielo coperto +22.7° perc. +22.5° Assenti 2.2 SE max 3.3 Scirocco 58 % 1020 hPa 12 cielo coperto +24.5° perc. +24.3° Assenti 5.4 O max 5 Ponente 51 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.1° perc. +23.9° Assenti 6 O max 4.3 Ponente 53 % 1018 hPa 18 cielo coperto +23.1° perc. +22.9° Assenti 2.8 N max 5.9 Tramontana 57 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.5° perc. +22.4° Assenti 2.1 NO max 2.5 Maestrale 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:16

