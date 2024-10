Previsioni Meteo Conversano: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Conversano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di cielo coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un aumento della nuvolosità durante le ore notturne, con un cielo che si presenterà prevalentemente coperto fino al mattino. Le temperature si attesteranno attorno ai 17,8°C nelle prime ore della giornata, per poi salire gradualmente fino a raggiungere un massimo di 24,1°C intorno a mezzogiorno.

Durante la giornata, i venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra i 20 km/h e i 30 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-est. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 54% e il 80%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore calore. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il quadro meteorologico piuttosto stabile.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si manterrà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La mattina si presenterà con temperature in aumento, che raggiungeranno i 19,7°C alle ore 07:00, e continueranno a salire fino a superare i 21°C entro le 08:00. La nuvolosità rimarrà alta, con un’umidità che si attesterà intorno al 71%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 24,1°C intorno alle 11:00, per poi iniziare una leggera discesa. La copertura nuvolosa rimarrà significativa, con un cielo prevalentemente coperto fino alle ore 17:00. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 27,9 km/h e oltre, con raffiche che potranno superare i 45 km/h.

La sera porterà un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. Tuttavia, i venti continueranno a mantenere una certa intensità, con velocità che si aggireranno attorno ai 30 km/h. La notte si chiuderà con una temperatura di circa 20,9°C, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità variabile. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle belle giornate autunnali.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° Assenti 11.5 SSE max 20.8 Scirocco 71 % 1018 hPa 4 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 13.4 SSE max 25.5 Scirocco 74 % 1016 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 20.5 SSE max 33.4 Scirocco 71 % 1017 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23.4° Assenti 24.8 SSE max 30.7 Scirocco 56 % 1016 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.5° Assenti 27.3 S max 32.6 Ostro 58 % 1014 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° Assenti 26.9 S max 42.3 Ostro 70 % 1014 hPa 19 poche nuvole +20.2° perc. +20.3° Assenti 29.4 SSE max 50.1 Scirocco 77 % 1012 hPa 22 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° Assenti 30.6 S max 52.2 Ostro 79 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:17

