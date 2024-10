Previsioni Meteo Corato: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nuvola che si presenterà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16°C e i 22°C, mentre i venti saranno leggeri e provenienti principalmente da sud e sud-est. L’umidità si attesterà intorno al 60-70%, rendendo l’aria piuttosto fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 4%, e i venti saranno leggeri, con velocità di circa 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1016 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con poche nuvole e un’umidità che scenderà progressivamente fino al 45%. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 12 km/h. Le condizioni di previsioni del tempo saranno favorevoli per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 16 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità rimarrà intorno al 50%, garantendo un comfort climatico ottimale.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà, ma rimarrà comunque sotto il 40%. I venti continueranno a soffiare con una certa intensità, mantenendo un’atmosfera vivace. L’umidità si attesterà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Corato di Lunedì 7 Ottobre si presenteranno favorevoli, con un clima mite e sereno che accompagnerà l’intera giornata. Nei giorni successivi, si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Pertanto, sarà consigliabile approfittare di questa giornata di bel tempo per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un clima più fresco nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.2° perc. +15.8° Assenti 5 S max 6.4 Ostro 73 % 1015 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +15.7° Assenti 5.3 S max 6.4 Ostro 72 % 1015 hPa 7 poche nuvole +18° perc. +17.4° Assenti 5.5 S max 6.5 Ostro 62 % 1017 hPa 10 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° Assenti 3.2 ENE max 5.7 Grecale 47 % 1017 hPa 13 cielo sereno +22° perc. +21.5° Assenti 12.7 ENE max 10.7 Grecale 48 % 1017 hPa 16 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° Assenti 17.6 E max 19.3 Levante 58 % 1017 hPa 19 cielo sereno +19.5° perc. +19.1° Assenti 13.7 SE max 23.6 Scirocco 63 % 1018 hPa 22 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 11.1 SSE max 21.1 Scirocco 68 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:21

