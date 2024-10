Previsioni Meteo Ginosa: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ginosa di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata fresco e nuvoloso, che si trasformerà in condizioni più serene nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27,7°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, il cielo presenterà una copertura nuvolosa significativa, specialmente nelle prime ore della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 18 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni non subiranno cambiamenti significativi, con cielo ancora coperto e temperature che varieranno tra i 20,5°C e i 24,3°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi tra i 8,7 km/h e i 14 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 40% intorno alle 09:00.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si schiarirà e passerà a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il massimo di 27,7°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 24,8°C alle 15:00. Il vento si farà più leggero, con intensità che varierà tra i 4,6 km/h e i 15,5 km/h. L’umidità si manterrà tra il 22% e il 35%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nella sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 17,2°C alle 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 100% intorno alle 19:00. Il vento si manterrà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 26,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa indicano una giornata di Venerdì 11 Ottobre con un inizio nuvoloso e fresco, seguito da un pomeriggio più sereno e caldo. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e cieli più sereni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.5° perc. +20.1° Assenti 13.1 O max 25.1 Ponente 56 % 1007 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +19.2° Assenti 9 O max 15.9 Ponente 59 % 1008 hPa 7 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 11.1 ONO max 23.8 Maestrale 58 % 1010 hPa 10 cielo coperto +25.8° perc. +25.2° Assenti 10.4 ONO max 13.6 Maestrale 31 % 1010 hPa 13 cielo sereno +27.7° perc. +26.6° Assenti 4.6 NNO max 14.4 Maestrale 22 % 1010 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.2° Assenti 11.4 NE max 14.9 Grecale 44 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +18.7° Assenti 12.3 NNE max 22.9 Grecale 61 % 1014 hPa 22 nubi sparse +17.6° perc. +17.2° Assenti 9.9 NO max 16 Maestrale 67 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:14

